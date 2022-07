Amazon Music Electronic na ExpoAcre2022: Conectando pessoas através da música

Que a ExpoAcre é um dos eventos mais esperados do ano pela capital acreana, nós já sabemos, não só pelos negócios, mas também pelo entretenimento. Ao longo dos anos, a exposição recebeu inúmeras atrações em seus palcos, mas o público cresceu e os gostos musicais foram se diversificando.

Pensando nisso, o projeto Amazon Music Eletric, traduzindo, Música Eletrônica da Amazônia (AME), que resolveu abraçar essa diversidade do público acreano, irá escrever seu primeiro capítulo no dia 5 de agosto, em parceria com a Associação de Músicos do Acre e a convite do Governo do Estado, na ExpoAcre 2022.

Além de contar com atrações nacionais da música eletrônica como Öwnboss, Confesser, Zuffo, Gloovez e a banda de rap 3030, a super noite também terá mais de vinte atrações locais.

O AME nasceu com a finalidade de promover grandes experiências através de festivais de música por toda a região norte, a partir da união de marcas associadas a parcerias de investimentos. O projeto tem como visão entregar momentos inesquecíveis.

Para Weverton Matias, diretor geral do AME, a região norte, em especial o Acre, ainda se encontra distante da rota dos principais festivais que acontecem no Brasil e que a diversidade do projeto poderá proporcionar um impulso para o protagonismo juvenil através da arte e da cultura.

“A criação desse projeto é com o olhar voltado para público nortista. O intuito é proporcionar grandes experiências, trazendo artistas que já passaram pelos vários festivais do Brasil a fora como Rock in Rio, Lollapalooza, Universo Paralello e Planeta Atlântida. Temos planos de realizar eventos itinerantes, que aconteçam em vários estados ao longo do ano trazendo essa proposta de inovação, grandiosidade e fortalecimento da cena underground na região norte”, completa Matias.

O AME também tem como prioridade o ecoturismo, sendo assim, uma programação foi preparada para todo o mês de julho. Debates e oficinas serão promovidos nas escolas da rede pública com a temática “conscientização ambiental”. A ideia consiste em estimular a juventude através de iniciativas de reutilização de materiais recicláveis e fomentar o plantio nas escolas e comunidades.