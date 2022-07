Amigo diz que Senna pediu Xuxa em casamento um dia antes de acidente

O compositor Michael Sullivan, autor de diversos sucessos de Xuxa Meneghel, afirmou que o piloto Ayrton Senna pediu a Rainha dos Baixinhos em casamento um dia antes do acidente que o matou em 1994.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Michael afirmou que Xuxa e Senna chegaram a marcar uma data para o casamento:

“O Ayrton Senna ligou para a Xuxa naquele dia, de madrugada. Depois, ele falou comigo. Às vezes, quando falava com ela por telefone, me chamava perguntando ‘o Negão está aí?’. Falou comigo bem rápido e passou uns 40 minutos ou mais com ela.”

Segundo o compositor, os artistas decidiram subir ao altar durante a ligação: “Depois de desligar, a Xuxa falou: ‘Resolvi que quando ele voltar [da Itália], nós vamos casar’. Naquele dia, só tinha eu, ela, o técnico Jorge Gordo e uma visita, a Mercedes Sosa, que estava no Brasil. Mas, depois, ela disse: ‘Hoje, estou sem condições de cantar’ e cancelou a gravação.”

Senna morreu em 1º de maio de 1994, após bater com uma barreira de concreto, durante o Grande Prêmio de San Marino, no Autodrómo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.