Ana Paula Arósio, desaparecida, é envolvida em notícia de tiro e famoso confirma: “Tragédia”

Recentemente, Juca de Oliveira participou do podcast Inteligência LTDA, no YouTube e comentou sobre sua relação com Ana Paula Arósio. Ele recordou a época em que atuaram juntos e falou sobre a morte de seu noivo.

Sendo que na mesma época, a famosa lidava com a morte do companheiro, que se suicidou com um tiro na boca, na sua frente. “Eu fui amigo dela. Profundamente amigo. Uma excepcional atriz”, dessa forma, contou ele.

“O que com certeza aconteceu foi o natural desprendimento, trabalhando com ela, diante daquela tragédia. Isso pode ter refletido nela, alguma ajuda. Foi horrível“, assim, completou Juca Oliveira, que preferiu não expor mais a amiga.

De acordo com o jornal do Estadão, Ana Paula vive em uma cidade afastada nos arredores de Londres, na Inglaterra. Além disso, tudo antes de tirar sua própria vida, o noivo da atriz deixou uma carta que foi entregue à polícia e até hoje causa muito choque.

“Gozando plenamente das minhas faculdades mentais, decidi por vários motivos que não tenho razões para continuar vivendo em um mundo de critérios e valores com os quais não concordo”, disse ele em um trecho.

Aliás, durante uma conversa com a Folha de S. Paulo, na época o delegado do caso contou os supostos motivos. E disse que Tjurs acreditava que Ana Paula estava o traindo e, sendo assim, se matou.

Ana Paula Arósio sofre com grande perda

Vale lembrar que, no dia 2 de novembro, o companheiro de Ana Paula Arósio escreveu três bilhetes contando sobre a suspeita de traição.

Ana Paula Arósio iniciou sua carreira de modelo quando tinha apenas 12 anos, descoberta por uma publicitária. Sendo assim, após aparecer em várias capas de revistas e inúmeros comerciais de TV. Por fim, iniciou a carreira de atriz aos 18 anos, no filme ítalo-brasileiro Forever, do diretor Walter Hugo Khouri.