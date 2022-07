Anão boxeador de Sena Madureira faz aniversário e é homenageador por colegas de trabalho

O sonoplasta da Rádio Difusora de Sena Madureira, Jair Moreira, trocou de idade nesta terça-feira (12). Há mais de 30 anos, ele trabalha na estatal e é considerado um dos melhores profissionais nessa área.

Para celebrar a data, a direção da emissora ofereceu um café da manhã para o profissional, reunindo seus colegas de trabalho. “Mesmo antes de vir trabalhar aqui, a gente já ouvia falar em Jair Moreira, o homem dos dedos mágicos. É um profissional competente e merece a nossa atenção. Parabéns, guerreiro. Que Deus continue lhe abençoando”, comentou Edinaldo Gomes, coordenador.

Há longo anos, Jair faz uma parceria com o radialista Jaime Gonçalves no programa Domingo Alegre no Seringal, transmitido todos os domingos. “Nós temos uma comunicação muito boa. Os demais técnicos também são eficientes, mas quando o Jair não está na sonoplastia até mesmo os ouvintes sentem a diferença. Parabéns, meu amigo”, destacou Gonçalves.

No decorrer de mais de 30 anos de atividade, Jair atravessou um momento difícil e ficou alguns meses sem trabalhar por conta de um problema na visão, entretanto, conseguiu se reabilitar.

Além de ser famoso por trabalhar em um dos meios de comunicação mais importante da cidade, Jair Moreira, apelidado de “pantera branca” ficou conhecido nacionalmente na luta dos anões que aconteceu em Sena Madureira. O embate que contou, ainda, com os anões Sucuri do macauã e Nó de pau, foi exibido pela TV Record. “Com certeza, Jair Moreira faz parte da história do nosso município e merece o nosso reconhecimento”, frisou seu colega de trabalho Edmar Negreiros.