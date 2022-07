André Gonçalves é preso no Rio por não pagar pensão alimentícia

A prisão do ator foi por causa da dívida da pensão de Valentina Benini, de 19 anos, filha do artista com a atriz e jornalista Cynthia Benini. Ele está em débito desde 2017 e deve mais de R$ 400 mil. A Justiça estabeleceu o valor de R$ 4,5 mil mensais.

Em novembro do ano passado, André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça de Catarina e passou a usar a tornozeleira eletrônia. Ele vive no Rio de Janeiro com a mulher, a atriz Danielle Winits.