Andréa Nóbrega descobre doença mortal, surge abatida e mostra desespero: “Estou apavorada”

A empresária e ex esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega foi diagnosticada com uma grave doença e teve que ficar isolada.

Na tarde da última quarta-feira (06/07), a socialite gravou vídeos nos stories do Instagram, onde aparece deitada em sua cama e contou como estava se sentindo antes de descobrir que tinha contraído a covid-19.

“… Resfriado que eu estava, tossi, eu ainda estou fanhosa. Fui fazer o teste e estou com Covid, que coisa”, disse Andréa.

“Eu estou assim apavorada, começa assim como uma gripe forte, dor de cabeça, uma tosse, parece uma tosse de cachorro”, brincou ela, que continuou. “Dor no corpo eu não senti, a garganta arranhando, ok, mas a dor de cabeça…”

Aliás, recentemente Andréa Nóbrega havia publicado um vídeo onde aparecia na varanda de seu quarto conversando com o seu filho que estava do outro lado. O herdeiro mora na mansão com ela. A famosa está recebendo o apoio dos fãs nas redes sociais.

Além disso, recentemente a empresária emocionou a web ao falar sobre sua mãe que sofre de uma doença terrível, alzheimer.

No dia 1 julho, Andréa Nóbrega surpreendeu os seus seguidores ao surgir usando uma peruca loira e resolveu contar o que estava acontecendo em sua família.

Desde que a matriarca foi diagnosticada com a doença. Ela vem recebendo os cuidados da ex-esposa de Carlos Alberto, que faz de tudo para que sua mãe se sinta bem.

Através de sua conta do Instagram, ela compartilhou um vídeo no qual surgi usando uma peruca loira e explicou que precisou usá-la para ficar mais parecida com sua tia.

Andréa Nóbrega conta estado de saúde de sua mãe

O motivo disso é que sua mãe estava aos prantos querendo falar com essa tal tia, que não está mais viva. Dessa forma, Andréa Nóbrega deu o seu jeitinho para evitar ver sua mãe sofrer.

“Bom dia! Precisei comprar a peruca falsa de cabelos, a minha mãe com Alzheimer. E estava chorando procurando a tia que sou eu… ( minha mãe estranhou muito tadinha, não dormia mais) na frente dela estou assim kkkkk bjs pra vcs”, escreveu Andréa na legenda explicando sobre o uso do acessório.