Andréa Nóbrega, ex de Carlos Alberto, recebe diagnóstico brutal de terrível doença e família é convocada

Ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega diagnosticada com grave doença teve que ficar isolada. A loira testou positivo para a Covid-19.

Através de suas redes sociais, a loira compartilhou um vídeo onde aparece isolada em seu quarto, sem poder ter contato com os filhos, que moram junto com ela na mansão.

Dessa forma, na publicação Andréa Nóbrega aparece na varanda do seu quarto, conversando com o herdeiro, que está distante dela. Além disso, a famosa recebeu o apoio dos fãs nas redes sociais.

Além disso, vale destacar que tudo aconteceu no início do ano, em janeiro, e após completar uma semana que estava com o vírus, a ex-esposa de Carlos Alberto teve seu estado de saúde atualizado, e aliviou os fãs que estavam bastantes preocupados. A empresária contou que estava bem e que havia tomado o reforço da vacina contra a doença, o que ajudou a sentir menos sintomas do coronavírus.

E sempre bem humorada, Andréa Nóbrega relatou na época que continuou isolada no seu quarto. “Rir é o melhor remédio, está certa”, assim, escreveu um internauta. Aliás, a loira, já fez personagem em A Praça é Nossa e participou do Mulheres Ricas na Band.

Ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega casamento chegou ao fim

Eles ficaram juntos, por mais de vinte anos. Ela e o apresentador do SBT, tiveram dois filhos gêmeos. Porém, a relação como casal não deu certo e chegou ao fim.

Contudo, se engana quem pensa que a loira se arrepende de algo, muito pelo contrário. Na verdade, a artista revelou que se pudesse, faria tudo de novo.