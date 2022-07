Andreas Kisser, do Sepultura, comunica morte da mulher, Patrícia, aos 52 anos: “Vá em paz, meu amor”

Andreas Kisser, do Sepultura, comunicou em seu Instagram, neste domingo (3), a morte da mulher, Patrícia Perissinoto Kisser, aos 52 anos. Em um longo texto, ilustrado com um post da rede social dela, com a imagem de um colar com fotos do casal quando jovem, o músico relembrou o início do romance, se referiu à médica como “o amor da minha vida'”, e disse ter certeza de que eles se encontrarão em outra dimensão. Patrícia tinha câncer de cólon e deixa três filhos com Andreas, Enzo, Giulia e Yohan.

“Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci”, escreveu Andreas. “32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade. Você é a melhor mãe do mundo, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tia, prima, vizinha, a melhor irmã, a melhor companhia, a melhor parceira no trabalho, a melhor risada, a mais linda da escola. Você é a melhor em tudo, Nene”, desabafou ele sobre a esposa, que tinha feito aniversário ontem (2).

