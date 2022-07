Anitta: Quem é Dominique Honnebier, o homem mais bonito do mundo, segundo a funkeira

O nome do modelo Dominique Honnebier começou a pipocar para muitos brasileiros dias atrás, quando ele foi elogiado por Anitta, 29, enquanto a funkeira se apresentava na Holanda. A artista parou o show e disse: “Nunca tinha visto uma pessoa tão bonita não minha vida inteira, eu estou passada”.

Honnebier é namorado da influenciadora digital brasileira Gaby Costa e, a julgar pelas suas postagens no Instagram, ele sabe bem seus melhores ângulos para fotos, além de usar a luz natural como ninguém. Seus mais de 170 mil seguidores o acompanham em selfies nas quais exibe os cabelos loiros, os olhos azuis e os músculos, além de imagens dos seus cachorros, Olly e Diggle. Está invariavelmente sozinho, sem outros seres humanos por perto. Faz poses, sensualiza. É, definitivamente, uma pessoa com a autoestima nas alturas.

Na biografia do perfil, ele se descreve como “apenas um holandês aleatório com dois cachorros”. Quando Anitta o avistou, ele estava com Gaby, que explicou para a cantora que o modelo era seu namorado. “Que namorado bonito, gente!”, disse ela, em resposta à influenciadora.

Honnebier gostou do elogio da cantora e compartilhou o vídeo no Instagram. “Aparentemente eu sou o homem mais bonito que a Anitta já viu”, escreveu, em português, fazendo piada. Em seguida, ele explicou que estava no show com a namorada quando a cantora parou a música para falar com eles.

