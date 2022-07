Antes de golpe, Sasha e “Sheik” das criptomoedas curtiram lancha

Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo entraram na listinha de pessoas que caíram no golpe das criptomoedas. Segundo a Folha de S.Paulo, os pombinhos levaram um prejuízo de R$ 1,2 milhão ao investir em uma empresa chamada “Rental Coins”, de Francisley Valdevino da Silva, em Curitiba.

O empresário, de acordo com a publicação, alugava criptomoedas para os investidores com a promessa de pagar juros de 0,5% a 5% ao mês. Além disso, ele também garantia a devolução dos ativos do cliente ao final de um ano de contrato.

O casal conheceu Fracisley no culto de uma igreja evangélica, em São Paulo e, além deles, outros pastores e fiéis também foram vítimas do “sheik” das criptomoedas, de acordo com o jornal O Globo.

Sasha e João investiram inicialmente o valor de R$ 50 mil, mas assinaram mais dois contratos que ultrapassam o valor de R$ 1 milhão. Em abril, os dois abriram um processo judicial contra Francisley por danos morais e materiais.

Curtição antes do golpe

No ano passado, Sasha, João Figueiredo e o “Sheik” curtiram juntos um passeio de lancha no litoral catarinense. Nas imagens captadas, é possível ver que eles estão a bordo de uma lancha Azimut 56, luxo flutuante de 17 metros, enquanto cantam “Muleque de Vila”, hit de Projota.

Francis, que é o dono da embarcação, aparece com uma camisa de malha e um óculos pendurado na blusa. Na sequência, Sasha surge de camiseta branca, balançando os braços na frente do marido. O vídeo foi divulgado pelo O Globo.

Vale dizer que, antes do golpe, João também havia gravado o videoclipe de sua música de trabalho “Nasce o Sol”, no estúdio Sounder Records, gravadora que na época estava vinculado ao grupo de Francisley.