Aos 58 anos, Gloria Pires exibe corpaço de biquíni e surpreende

Gloria Pires, atriz, causou frisson nesta segunda-feira (25), ao compartilhar uma galeria de fotos nas Bahamas. A beldade apareceu de biquíni sem alça, em ótima forma, aos 58 anos. Os elogios foram inevitáveis.

‘Maravilhosa’, ‘Muito linda’, ‘Diva’, ‘Perfeita’, ‘Cada dia mais linda’, ‘Gata’, ‘Sereia linda essa’, ‘Esbanjando beleza’, dispararam.

Em entrevista no Encontro, da TV Globo, Gloria fez um balanço da carreira e do atual momento que tem enfrentado. ‘Depois que fiz 50 anos, ao longo do decorrer dos trabalhos, tenho buscando mais referências da minha vida. E meu passado, as minhas lembranças. As memórias que eu tenho de todos esses trabalhos de coisas que aconteceram na vida. Tenho me dado esse presente’, desabafou.

Gloria Pires segue cotada para uma novela do autor Gustavo Reiz no horário das 19h, em 2023. A princípio faria uma vilã na novela de João Emanuel Carneiro, mas foi substituída por Regina Casé.