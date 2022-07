Apenados com tornozeleira eletrônica não poderão participar da Cavalgada e nem da Expoacre

No sentido de garantir a tranquilidade de todos os participantes da Expoacre, que acontece do dia 30 de julho a 7 de agosto, a Segurança Pública, em parceria com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público do Estado, e outras entidades envolvidas no evento, apresentaram, nesta segunda-feira, 18, as medidas de segurança adotadas para os nove dias de feira.

“A experiência e a expertise desenvolvidas pela Segurança nas edições anteriores da feira garantem que a estratégia estabelecida está bem adequada. A expectativa de público está entre 10 a 30 mil pessoas por dia, com concentração maior nos dias de show, mas a Segurança estará a postos para garantir a tranquilidade da população”, declara o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar dos Santos.

Para a Cavalgada, que acontece dia 30 e abre a Expoacre, a Segurança vai estar colocando um efetivo de 160 agentes, distribuídos entre policiais militares, civis, penais, bombeiros, equipes de trânsito e atendimento móvel de urgência (Samu).

A Cavalgada terá início às 7h30, com saída na Rua Cunha Matos e percorrendo a Via Chico Mendes. As comitivas dispersam na estrada do Amapá e quadriciclos e cavalos seguem até o estacionamento do Parque de Exposições.

Seguirão pela Via Chico Mendes, em ordem: animais, quadriciclos e caravanas. Carretas e reboques estão proibidos.

Atendendo à decisão judicial, os apenados com tornozeleira eletrônica não poderão participar nem da Cavalgada e nem da Expoacre, exceto em casos de trabalho.

As inscrições para a Cavalgada ocorrem até 29 de julho, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), localizada no antigo Hotel Pinheiro.

Na feira, o efetivo aumenta, devido ao tamanho do Parque de Exposições e a quantidade de público. Serão 226 agentes.

O representante da Polícia Militar do Acre, Atahualpa Ribera, reforça que esta é uma segurança extra, que os bairros da capital não serão prejudicados, permanecem com o mesmo quantitativo de policiamento durante os dias de feira.

Serviços



Todos os flagrantes que acontecerem na Cavalgada ou durante a feira serão encaminhados para a Delegacia Itinerante no Parque de Exposições. Haverá também uma sala de acolhimento de mulher ou criança vítima de violência.

Durante esta edição, serão emitidas cédulas de identidades, no modelo novo, mediante pagamento da taxa, a partir da 2º via.

Por motivo de segurança, também será proibida a venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro.

Corpo de Bombeiros



O Corpo de Bombeiros aguarda a finalização da parte estrutural da feira para vistorias e liberação dos espaços.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles da Silva, na última semana de preparação para a Expoacre estarão disponíveis dois profissionais para realizar essa fiscalização e emissão dos certificados no local da feira.

Transporte

Haverá uma estação especial de embarque, localizada no acesso principal do Parque de Exposições, com uma linha especial após às 23h, com desembarque na Prefeitura de Rio Branco. Haverá um ponto especial de Táxi e Mototáxi próximo ao quartel da PMAC .

Prevenção à covid-19



Dudé Lima, um dos organizadores da Expoacre, reforçou que durante a feira serão adotadas medidas sanitárias de prevenção à covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, a exigência da apresentação de carteira de vacina, com o ciclo vacinal atualizado ou apresentação de exame com resultado negativo para a covid, realizado com 48h de antecedência.

Cuidados com animais e proteção da Criança e do Adolescente



O Ministério Público esteve presente, tratando da proteção aos animais e ao meio ambiente e da participação e permanência das crianças e adolescentes na feira.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do Meio Ambiente já foi feito e assinado. A Seet, responsável pela inscrição para a Cavalgada, está dando ciência dele para os inscritos.

Já o TAC da Criança e do Adolescente será apresentado e assinado nos próximos dias.