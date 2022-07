Apesar do desejo de sair, CR7 terá de se reapresentar ao Manchester United, diz jornal

Apesar do desejo de deixar o Manchester United, relatado pela imprensa inglesa neste fim de semana, Cristiano Ronaldo deve participar da pré-temporada do clube. Segundo o jornal “Mirror”, o United avisou ao craque português que ele precisará se reapresentar nesta semana.

Cristiano Ronaldo está finalizando as férias depois de passar parte do mês de junho a serviço com a seleção portuguesa. A princípio, ele voltaria aos treinos no United na semana que está começando, quando também retornarão os outros atletas que entraram no período de descanso mais tarde.

O Manchester United voltou aos treinos na semana passada, com parte do grupo, e vem se preparando para uma turnê na Tailândia e na Austrália. A delegação viaja na próxima sexta-feira para os primeiros compromissos sob o comando de Erik Ten Hag. E, segundo a publicação, CR7 estará com o elenco.