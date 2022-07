O impacto causado pela notícia de que dois estudantes estariam planejando executar um massacre na Escola Estadual Edmundo Pinto de Almeida Neto, na Vila do Incra, Zona Rural do município de Porto Acre, está sendo aos poucos sendo acalmado.

Desde que recebeu a informação, na última quinta-feira (7), a equipe gestora da escola cumpriu o protocolo e acionou todas as instituições para apoiar o grupo escolar.

Juntos, a equipe da escola, Secretaria de Educação do Acre (SEE), Conselho Tutetar, Polícias Civil e Militar e os familiares do alunos, estão lidando com a situação, sendo a todo momento acompanhados por profissionais das áreas de assistência social e psicologia.

“As aulas estão acontecendo normalmente, mas a escola e as famílias estão sendo cuidadosamente amparadas”, disse a diretora do Núcleo da SEE em Porto Acre, Deusenir Pinheiro.

“A gente tem que dar as mãos nesses momentos. Nunca imaginamos passar isso, mas estamos presentes aqui na escola, desde o momento que recebemos a informação. Hoje o comandante da Polícia Militar daqui no município esteve na escola, tivemos a visita da patrulha escolar, além do atendimento psicossocial”, disse Deusinir.

As famílias dos dois estudantes envolvidos também estão recebendo apoio psicossocial e de acordo com Deusenir, será elaborado um planejamento para que esse atendimento ocorra durante o período que os psicólogos identificarem como necessário.

“Não é uma situação normal, especialmente por ser uma escola na Zona Rural, mas é importante dizer que a equipe da SEE está dando todo o apoio, além das equipes de segurança. Todas as medidas estão sendo tomadas”, finalizou. O Ministério Público do Acre foi informado sobre o caso.