Após redução do ICMS, preço da gasolina já está abaixo de R$ 6 em alguns postos do AC

Os acreanos começaram a sentir no bolso os efeitos nos preços dos combustíveis com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O preço médio dos combustíveis no Acre está em R$ 6,14, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), mas em alguns postos o consumidor pode encontrar o litro da gasolina por R$ 5,89.

No Brasil, os preços estão em trajetória de queda nas últimas semanas por conta da redução do ICMS. De acordo com a ANP, o preço médio da gasolina já acumula queda de 17,4% no mês de julho.

No fechamento da semana passada, o combustível encerrou o período de 17 a 23 de julho custando R$ 5,89 o litro nos postos. Há um mês, esse valor era de R$ 7,13, de acordo com a ANP.

Na comparação, com a semana de 10 a 16 de julho, a redução no preço da gasolina foi de 3%, saindo de R$ 6,07. Entre os estados brasileiros, o Amapá foi o que registrou o menor preço médio da gasolina, que foi vendida na semana passada pelo valor de R$ 5,27. O preço mínimo registrado no estado foi R$ 5,12.

Por outro lado, o Rio Grande do Norte foi o local onde o preço médio da gasolina foi o mais caro: R$ 6,35. O preço máximo no estado entre os dias 17 e 23 de julho foi de R$ 6,59.