 Arcano da semana: A Temperança

A carta da Temperança é a alquimia dos contrários, a capacidade de unir pessoas numa causa, a discussão em favor de estudos, pesquisas e o fortalecimento da união interior e da energia interna.

Quando essa carta sai num jogo, significa entrar em equilíbrio interno, respirar, ouvir sua própria música e sintonizar com a energia interior, yoga e artes marciais são ótimas ferramentas pra exercitar essa sintonia.

Sugiro a seguinte prática: ao acordar, vá até um local onde possa ver o Sol nascente, estique suas mãos e sinta a energia desse Sol, enxergando ele grande e amarelo dourado, você irá sentir as mãos latejarem, suarem ou calor, então coloque as mãos uma de frente com a outra, palma a palma, distantes uns 20 cm aproximado e mentalizem a energia captada plasmar formando um mini sol, então jogue essa energia pra dentro de você, cruzando os braços e colocando a palma da mão direita no ombro esquerdo e o mesmo com a outra mão, no ombro direito. Assim você fechará o circuito e injetará essa energia dentro de você.

O signo de Sagitário tem sincronia com essa carta, significando o direcionamento da vontade espiritual num objetivo e a alquimia cósmica em função disso. Enquanto a Sacerdotisa sincroniza e capta, a Temperança faz o caldo, que irá ser a deliciosa comida do espírito…

Na Bíblia, de acordo com estudos do nosso querido frater Goya, está no livro de Reis (1Rs, 19, 4-8), a referência desse arcano:

4 Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: “Agora basta, Iahweh! Retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais.”

5 Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um Anjo o tocou e disse-lhe: “Levanta-te e come.”

6 Abriu os olhos e eis que, à sua cabeceira, havia um pão cozido sobre pedras quentes e um jarro de água. Comeu bebeu e depois tornou a deitar-se.

7 Mas o Anjo de Iahweh veio pela segunda vez, tocou-o e disse: “Levanta-te e come, pois do contrário o caminho será longo demais.”

8 Levantou-se, comeu e bebeu e, depois, sustentado por aquela

comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até a montanha de Deus, o Horeb.

Veja que você é duas metades e com isso vai visualizar as duas metades em equilíbrio, harmonia, paz e prosperidade, deixe sua intuição guiar esse processo, onde cada pessoa pode fazer de um modo diferente e sinta a diferença!

Boa semana pra todos!

