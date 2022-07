Arthur Aguiar, campeão do BBB22, recebe diagnóstico, faz cirurgia às pressas e estado de saúde espanta: “Bem mal”

Desde que anunciou uma pausa na sua turnê para ter que fazer uma cirurgia na hérnia inguinal, Arthur Aguiar tem dado umas desaparecidas das redes sociais. Nessa segunda-feira (04), o ator apareceu em seus stories justificando o motivo da sua ausência nos últimos dias.

O campeão do BBB 22 que recentemente passou por uma cirurgia de emergência, revelou que havia sido infectado por uma virose. No entanto, o maior problema era que ele ainda se recuperava de uma cirurgia recente no nariz, sendo esse, apenas mais um dos procedimentos pelo qual ele decidiu cancelar a sua turnê para que pudessem ser realizadas.

“Apareci depois de alguns dias, fiquei mal, fiquei bem mal, peguei uma virose muito ruim, fiquei muito congestionado”. Se pronunciou o ator.

O cantor ainda contou mais detalhes: “E aí é horrível, porque como vocês sabem eu fiz uma operação de nariz, fiz várias coisas aí para tirar e desobstruir, e aí é sangue misturado com secreção e não pode assoar direito, é horrível. Fiquei bem ruinzinho, bem mal esses dias e por isso não apareci aqui”.

Apesar de todo esse problema e desconforto, Arthur Aguiar fez questão de tranquilizar seus fãs e dizer que já se sente melhor: “Só quis ficar deitado e descansar, era muita dor, dor na cabeça e na garganta, mas passou. Agora estou indo nos meus médicos, tanto do nariz quanto da hérnia, para aquele check-up. Depois das cirurgias e vou ver como está tudo.”

Arthur Aguiar e seu problema de hérnia inguinal

Em junho Arthur Aguiar surpreendeu ao anunciar que faria uma pausa na sua turnê para que pudesse tratar uma hérnia inguinal que havia sido diagnosticada antes do BBB 22 e que havia se agravado nos últimos tempos.

Após o procedimento, o ex-BBB se pronunciou: “Passando aqui só pra dizer que está tudo certo, deu tudo certo a cirurgia, ainda tô um pouquinho grogue por conta da anestesia… Mas só passando pra tranquilizar vocês. Deu tudo certo, a operação foi um sucesso e, em breve, vou pra casa e vou mostrando pra vocês. Muito obrigado pelas orações, pelas mensagens de carinho, deu certo”.