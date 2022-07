As formas mais incomuns de publicidade para pequenas empresas

Anunciar seu negócio de forma criativa não requer muito dinheiro. As pequenas empresas que desejam aumentar sua receita por meio de publicidade precisam escolher tipos de publicidade que se ajustem ao seu orçamento e façam sentido para seu modelo de negócio.

Quase todo cassino online Brasil conseguiu um lugar no nicho com bônus de boas-vindas, que permite ao usuário experimentar seu site gastando menos. Ou seja, novas tecnologias, oportunidades inesperadas e métodos tradicionais de marketing boca a boca podem ser usados de maneiras incomuns para anunciar sua empresa, atrair novos clientes e aumentar as vendas e os lucros.

Aqui estão alguns dos melhores tipos de publicidade usados por pequenas empresas para promover um produto, serviço ou conteúdo:

Estratégia divertida na publicidade em mídias sociais

A publicidade em mídia social é uma escolha popular para pequenas empresas. Afinal, o custo é relativamente acessível e pode ser altamente seletivo com o público-alvo. No entanto, pode colocar uma surpresa com alguma estratégia divertida.

Por exemplo, os concursos de caça ao tesouro atingem vários objetivos de marketing com uma campanha. Dê dicas sobre conteúdo social, e-mail e site para atrair tráfego para sua página/local. As gincanas digitais e tradicionais são excelentes veículos para gerar tráfego, fidelizar a marca e aumentar o reconhecimento da marca.

Campanhas de mídia de vídeo

Milhões de anúncios e promoções são compartilhados com usuários nas mídias sociais e na web todos os dias. Com a cegueira de anúncios em ascensão, criar uma campanha de marketing eficaz requer um pouco de pensamento criativo e brainstorming.

O marketing de vídeo pode aumentar drasticamente a quantidade de engajamento que sua presença online recebe. Especialmente quando sua marca entende exatamente a maneira certa de se apresentar ao seu mercado.

Vídeos e animações oferecem a oportunidade de compartilhar a mensagem que deseja para seu público em menos tempo. Eles aplicam um formato fácil de carregar e relacionável a todos os usuários, independentemente do grupo demográfico que deseje alcançar.

Guest blogging

O guest blogging é um método testado e comprovado de aumentar a presença de uma pequena empresa ou empresa online. Fazer networking com outras pessoas que possuem sites ou blogs semelhantes como o seu é uma ótima maneira de marcar presença no mercado ou nicho que representa. Entre em contato com aqueles que administram sites relevantes para o seu para descobrir a possibilidade de guest blogging.

Publicidade em rádio

A publicidade em rádio tornou-se mais acessível com a expansão da Internet e de meios alternativos para promover campanhas.

Use a publicidade de rádio se estiver segmentando um público que passa muito tempo dirigindo para o trabalho ou viajando com a família. Anúncios de rádio podem despertar o interesse de clientes em potencial enquanto promovem fortemente o reconhecimento da marca.

Campanhas de podcast

Considere promover sua pequena empresa com o uso de podcasts populares que sejam relevantes para o mercado que deseja alcançar. Crie uma campanha de anúncios de locução enquanto alcança podcasts relevantes para implementar campanhas envolventes e motivadoras para os ouvintes.

Também há a oportunidade de lançar seu próprio podcast assim que tiver um público estabelecido de seguidores. É incrivelmente fácil começar hoje e pode usar seu podcast para falar sobre tópicos relevantes que são mais úteis para seus clientes e ouvintes fiéis, gerando reconhecimento de marca adicional.

Lance um programa de referência

Se deseja aumentar seus seguidores rapidamente, o marketing de referência pode ser sua melhor aposta. Os programas de referência permitem que os clientes promovam seu produto. É um conceito simples, mas as pequenas empresas não o usam o suficiente. O fato é que não precisa do orçamento de uma grande empresa para pagar influencer ou personalidades. Indivíduos “reais” costumam ser influenciadores mais eficazes do que eles.

Doe adesivos

Os adesivos podem parecer uma maneira ridiculamente fácil de expandir seus negócios, mas, na verdade, podem causar um enorme impacto. Ao distribuir adesivos gratuitos (ou outros ganhos de marketing rápidos, fáceis e baratos) e incentivar as pessoas a publicá-los em locais públicos, pode atrair muitos olhos para sua marca.

Aproveite as hashtags populares

Participar de temas semanais de hashtag (via Twitter), como #FlashbackFriday ou #ThrowbackThursday, pode obter o número de visualizações que deseja para sua marca. Ao participar ativamente com hashtags que milhares, ou mesmo milhões, de pessoas já estão usando, a empresa se torna um participante ativo da comunidade. Assim, tem acesso a um público muito além do seu número típico de seguidores.

Campanhas de anúncios para celular SMS/MMS

Campanhas de anúncios móveis SMS e MMS podem ser altamente eficazes se estiver interessado em construir uma audiência com o uso de smartphones. No entanto, eles também são vistos como intrusivos quando mal feitos, então use-os com cuidado.

Use anúncios por SMS para compartilhar ofertas e promoções exclusivas enquanto envia lembretes de novos conteúdos ou lançamentos de produtos para indivíduos que se inscrevam para atualizações.