Assaltantes invadem casa e agridem idosa de forma brutal no Acre

A idosa Francisca Raulino da Silva, 66 anos, foi agredida brutalmente dentro da própria residência, na manhã desta sexta-feira (29) no km 22 do Ramal do Quinoá, na BR-364, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações do neto da vítima, Francisca estava dormindo dentro da residência durante a madrugada, quando o neto foi até o curral para tirar leite. Criminosos ainda não identificados foram até a residência e acabaram agredindo a mulher como forma de tortura, a procura de dinheiro, mas como a mulher não tinha, os bandidos feriram a vítima e acabaram fugindo.

O neto, após chegar do curral onde trabalhava, acabou vendo avó toda ensanguentada e desmaiada, e rapidamente colocou a vítima dentro de um veículo e a levou até a UPA do Segundo Distrito. Na UPA, a mulher deu entrada em estado de saúde grave. Ainda na UPA, o neto ainda chegou ligar para Polícia Militar, que não foi até o local.

Uma ambulância de transporte foi até a Unidade de Saúde e encaminhou a idosa ao pronto-socorro de Rio Branco para fazer uma avaliação com o especialista de bucomaxilofacial e com o neurologista. A mulher deu entrada em estado de saúde grave.

Um boletim de ocorrência deverá ser realizado na Delegacia de Polícia Civil para investigar o caso, tendo em vista que a vítima não viu quem lhe agrediu.