Assaltantes que torturaram homem e roubaram veículo em Rio Branco são presos

Os assaltantes Robenilson Pinheiro de Araújo, 19 anos, e Jesse Gonçalves Barbosa, 33, foram presos acusados após realizarem um roubo, na noite desta quinta-feira (30), em uma residência localizado no Ramal do Francisco Irineu Serra, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, cinco criminosos fortemente armados invadiram a residência no Ramal do Irineu Serra e tentaram roubar uma família. Um vizinho estava visitando a família no horário da invasão e foi rendido pelo criminosos.

A família que estava na residência, ao perceber que os bandidos estavam entrando no local, correu para dentro da casa e se trancou, e deixou o vizinho do lado de fora, sendo agredido a golpes de coronhadas e depois torturado pelos assaltantes. Os criminosos tentaram arrombar a porta do imóvel, porém, a família conseguiu acionar a Polícia Militar informando o local e denunciando o roubo.

Os bandidos desistiram do roubo e, antes de saírem da residência, conseguiram levar um veículo modelo HR de cor branco e uma motocicleta modelo Yamaha de cor azul de propriedade do vizinho.

Uma guarnição da Polícia Militar do 3° Batalhão foi ao local e no caminho avistou o veículo modelo HR de cor branco, com dois passageiros, se aproximando no sentido contrário. Os PMs deram ordem de parada, a qual foi obedecida. Durante a revista pessoal foi encontrado uma pistola e um revólver calibre 38 com munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao dupla de assaltantes, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas de fogo e os veículos roubados, para serem tomadas as medidas cabíveis.