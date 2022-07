Atacante Fred se aposenta dentro do Top-10 de artilharia mundial

A carreira de Fred não deixa dúvidas sobre seu sucesso. Mas, por ser um atleta sul-americano e o eurocentrismo dominar parte do debate sobre a relevância dos jogadores de futebol, algumas comparações fazem bem para mostrar em que patamar cada atleta se encontra. O camisa 9 do Fluminense pode se orgulhar de estar nas prateleiras mais altas. Ao aposentar com 417 gols marcados, pendura as chuteiras dentro do Top-10 de maiores artilheiros em atividade. Além de ter outras marcas especiais que o GLOBO faz questão de listar.

Fred chegou a abrir 2022 na oitava colocação desta lista, mas acabou superado por Karim Benzema no meio do caminho. Como Magno Alves é uma incógnita e não se sabe se o atacante está aposentado ou não, o atacante do Fluminense pode se orgulhar de estar no Top-10. Confira a lista: