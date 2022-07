Atendimento da Defensoria Pública é realizado durante Expoacre

Promovendo assistência e orientações jurídicas, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) esteve presente no primeiro dia da 47ª Expoacre, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana.

A Feira Agropecuária que será realizada entre os dias 30 julho a 7 de agosto, contará com a feira de negócios, exposições gastronômicas, tecnológicas e culturais, leilões, apresentações artísticas, além de diversas atrações.

Visando levar o acesso à justiça e cidadania, a DPE realiza durante os nove dias do evento, atendimento jurídico integral e gratuito, na área cível: família, pensão alimentícia, divórcio, guarda, na área criminal, da saúde, direitos do consumidor, entre outros.

Também serão divulgados durante a Expoacre, os projetos Defensores do Futuro, Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm) e Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você, desenvolvidos pelo Núcleo da Cidadania.

A vendedora autônoma Merciane Vertoli, assistida pela Defensoria Pública durante a feira, conta que procura há alguns meses informações sobre a ação de divórcio.

“Há mais de 4 meses que estou tentando saber a respeito do processo de divórcio, hoje trabalhando na Expoacre, fiquei sabendo que posso dar entrada pela Defensoria, fui orientada e agora vou correr atrás da documentação para poder enfim continuar minha vida e meus planos”, disse a vendedora.

A equipe de atendimento da DPE, foi composta pelo defensor público que atua no município de Plácido de Castro, José Ulisses Melo, o assistente jurídico, João Paulo Santos e a servidora do Núcleo da Cidadania, Sandra Xavier.

Onde encontrar a DPE?

A sala da Defensoria Pública está localizada no Galpão Institucional, ao lado do Galpão da Industria.

Horário de atendimento

Das 18h às 22h