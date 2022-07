Atração confirmada no Açaí, Nayara Vilela revela ao ContilNet novo projeto e surpresas em festival

A cantora Nayara Vilela está confirmada entre as atrações do Festival do Açaí 2022, que ocorre no município de Feijó entre 12 e 14 de agosto deste ano. A participação da cantora no festival foi anunciada junto aos nomes de Tierry, Zezo e da dupla João Bosco e Vinicius.

Nayara é considerada uma das maiores cantoras da atualidade. A coluna Douglas Richer conversou com a cantora, que revelou está ansiosa para fazer sua estreia no festival.

“Não vejo a hora de estar no maior festival do Acre. Estou preparadíssima para subir no palco do Açaí e levar muita alegria. Confesso que estou ansiosa por esse momento.”

Sobre as novidades no palco do festival, a cantora contou detalhes ao ContilNet: “O show está incrível. Algo bem diferente, pois agora estamos com um novo projeto, um repertório diferenciado para matar a saudade dos acreanos. Uma das novidades será o ballet organizado pelo professor e dançarino Luã Chalub. Vai ser incrível, uma mistura de tudo… Vai ter muitas surpresas durante o show. Eu espero você lá!”.

O 23º Festival do Açaí é uma realização da Prefeitura de Feijó em parceira com o Governo do Acre.

Veja programação: