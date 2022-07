Auxílio Brasil de R$ 600: Quando começa o pagamento ampliado?

O Governo Federal está trabalhando na ampliação do Auxílio Brasil, programa social que substituiu o antigo Bolsa Família. A intenção é aumentar o valor do benefício mínimo mensal de R$ 400 para R$ 600.

Atualmente, o projeto atende mais de 18 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A ampliação está inserida na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/22 que substitui a PEC 16/22.

Quando começa o pagamento do novo valor?

Segundo as informações, o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 será pago durante cinco meses, entre agosto e dezembro deste ano. O direito também será ampliado aos mais de 5 milhões de beneficiários do vale-gás.

No entanto, para eles o aumento do benefício será proporcional a regra do programa, sendo de R$ 120, aproximadamente. O pagamento também ocorrerá entre agosto e dezembro de 2022.

Aumento do Auxílio Brasil

Se aprovado, o valor mínimo do Auxílio Brasil deve passar de R$ 400 para R$ 600. Para o relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o aumento do benefício deve começar a valer a partir do mês de agosto. Além disso, ao zerar a fila do programa mais 2,7 milhões de famílias deverão ser contempladas.

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa.

Seja como for, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa:

Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos