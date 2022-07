Auxílio-gasolina para brasileiros: conheça o valor e as datas de pagamento

Em meio às constantes altas nos preços dos combustíveis, projetos de redução e benefícios aos motoristas têm sido discutidos e aprovados no âmbito político. Um deles é o auxílio-gasolina para taxistas. Recentemente incluído na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a medida já foi aprovada no Senado Federal e agora aguarda análise pela Câmara dos Deputados.

Com custo estimado em R$ 41,25 bilhões, o projeto também inclui o aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, que deve passar de R$ 400 para R$ 600, a ampliação do vale-gás e a criação do voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1 mil. As mudanças estão previstas para começar em agosto e durar até o mês de dezembro de 2022.

Auxílio para taxistas

O auxílio para taxistas foi proposto pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). A justificativa usada pelo parlamentar para a liberação dos recursos parte da constante alta dos combustíveis, sobretudo da gasolina, que tem impactado negativamente a categoria.