Avião ‘baleia’: conheça aeronave Beluga por dentro; veja imagens

A aeronave — o A300-600ST (“super transportador”, na sigla em inglês) é um derivado do antigo A300 — tem 56,16 metros de comprimento, com 17,25 m de altura e 44,84 m de abertura de asa. O cargueiro tem carga útil máxima de 40 toneladas, com alcance máximo 1.650 (km), a depender da quantidade de combustível e da carga. Com capacidade do tanque de combustível: 23.860 litros. Velocidade aproximada em voo: 850 km/h. Conheça como é o avião por dentro:

Conheça o Beluga, avião cargueiro que se parece com uma baleia 7 fotos Beluga é o nome comercial de avião de carga da Airbus que é capaz de transportar grandes volumes, como partes de outras aeronaves