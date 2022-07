Baleado por vizinho ficou mais de 24h consciente com bala alojada na cabeça; neurocirurgião explica como isso é possível

Mesmo com a bala alojada na cabeça, o homem permaneceu consciente e orientado após o crime. Ele chegou a trocar mensagens de texto com a polícia, detalhando o que houve nos momentos anteriores ao disparo.

O g1 consultou um médico neurocirurgião para entender como a vítima permaneceu acordada mesmo com a bala alojada na cabeça. Conforme o boletim da Santa Casa da capital, o projétil ficou alojado próximo à orelha direita do homem, que foi avaliado pela bucomaxilo, neurocirurgia e otorrino e não teve condutas médicas.

O neurocirurgião Diego Ramos explica que as condições de saúde posterior ao ferimento depende de onde a bala ficou alojada e do trajeto que o projétil fez.

“A gente pode dividir a cabeça entre a face e o crânio, propriamente dito. Os ferimentos de face não vão trazer nenhum tipo de repercussão neurológica ao paciente. Entre os ferimentos do crânio, propriamente dito, vai depender”, explica Ramos.

Ele detalha que mesmo se o projétil atingir o crânio, a pessoa pode sobreviver, assim como se atingir uma parte específica do cérebro. “Se ele atravessou o cérebro, uma parte específica do cérebro, também pode sobreviver com sequelas ou não. Agora o que está mais relacionado a óbito são os ferimentos que são transfixantes, que atravessa de um lado do cérebro e cruza o outro. Os projéteis que estão na parte bem profunda e inferior do cérebro, esses são os projéteis que têm mais chances de óbito”, revela.