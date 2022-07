Barbearia que oferece experiência única no AC abre seleção para novos colaboradores

A Donn Barbearia está com inscrições abertas para novos colaboradores, com a seletiva Navalha de Ouro. O convite para participar do time Donn está disponível até quinta-feira (21), por meio de preenchimento de formulário no site da empresa. Os selecionados deverão comparecer na seletiva presencial no domingo (24).

Como a própria descrição do site traz, “a Donn Barbearia é muito além de uma barbearia, é um local para o homem moderno vivenciar uma experiência única”.

No local, os clientes podem desfrutar de atendimento de qualidade, conforto, um excelente café, ou um chopp gelado. A Donn Barbearia é líder no mercado acreano e atua há mais de cinco anos no ramo de barbearia.

Com um ambiente voltado ao público masculino, a Donn oferece muito além de um simples corte de cabelo ou barba. Com um cardápio de cervejas diferenciado e um ambiente moderno a Donn oferece um atendimento personalizado com a opção de agendamento. “Inspirada nas barbearias tradicionais, tornamos o que antes era considerado um ‘incomodo’ em algo prazeroso”, descreve a empresa.

“Somos incansáveis por proporcionar sempre a melhor experiência para o cliente, somos a Donn Barbearia”, finaliza apresentação.