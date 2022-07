Barcelona lidera ranking de investimento em brasileiros; confira lista

Desde a temporada 2013/14, o clube culé investiu cerca de 482 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) em atletas nascidos no país do futebol, segundo o jornalista Rafael Reis, do UOL.

Porém, vale destacar que metade deste investimento foi feito em apenas dois jogadores. Um deles é Philippe Coutinho, vindo do Liverpool por 160 milhões de euros (R$ 898,3 milhões), e que carrega até hoje o título de reforço mais caro da história do Barcelona.

O outro jogador é Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e que fez história no clube ao ser um dos integrantes do trio MSN, ao lado de Messi e Suárez. Vale lembrar que o Santos vendeu o craque brasileiro ao Barcelona por 88 milhões de euros (R$ 494 milhões).

Além de Coutinho e Neymar, goleiro Neto, os laterais Douglas e Emerson Royal, o zagueiro Marlon e os meias Paulinho, Arthur e Matheus Fernandes foram os outros brasileiros a vestirem a camisa Culé na última década.

Atrás do Barcelona está o Paris Saint-Germain, que investiu cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão). Porém, os franceses só atingiram tal marca pois pagaram a multa rescisória de Neymar no Barcelona no valor de 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), sendo o maior valor investido em um único jogador na história do futebol.

Confira o ranking dos Top 10 clubes que mais investiram em jogadores do território tupiniquim na última década:

1 – Barcelona (ESP): 482 milhões de euros

2 – Paris Saint-Germain (FRA): 304,4 milhões de euros

3 – Juventus (ITA): 242,5 milhões de euros

4 – Real Madrid (ESP): 220,5 milhões de euros

5 – Manchester City (ING): 175 milhões de euros

6 – Shakhtar Donetsk (UCR): 159,6 milhões de euros

7 – Liverpool (ING): 148,5 milhões de euros

8 – Tottenham (ING): 134,2 milhões de euros

9 – Shanghai Port (CHN): 125,2 milhões de euros

10 – Benfica (POR): 123,3 milhões de euros