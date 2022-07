Bebedeira e briga em bar no AC quase termina com morte de idoso

O idoso Antônio da Luz Soares, 67 anos, foi ferido com vários golpes de faca na manhã desta sexta-feira (22). O crime aconteceu em um bar localizado na Rua Euclides da Cunha, no bairro Doca Furtado, em Rio Branco. O acusado de tentar matar o idoso, Francisco Leandro Rodrigues, 31 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, Antônio e o acusado Francisco estavam em uma bebedeira em um bar, quando houve uma discussão entre a vítima e o autor. Com os ânimos mais exaltados, Francisco, de posse de uma faca, desferiu três golpes em Antônio, que atingiram as costas, o ombro e o braços da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Antônio, mas a vítima não estava mais no bar e havia saído do local caminhando com dificuldade até a própria residência na rua Nabuco de Araújo, no Conjunto Esperança. Os socorristas se dirigiram até a casa do idoso, realizaram o atendimento e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado, realizaram ronda na região e conseguiram prender Francisco Leandro Rodrigues, 31 anos, em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, na rua Ladislau Ferreira no bairro Abrahão Alab, ainda com a faca do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).