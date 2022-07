Bezerro nasce com duas cabeças e sete patas e assusta moradores de Rondônia: ‘bizarro’

Dentro da barriga da vaca, o veterinário encontrou um animal com duas cabeças e várias patas, como se fossem dois bezerros siameses. Mas segundo Edileusa, ele já estava morto.

As patas eram tantas, que para retirar ele da barriga sem prejudicar a vaca, duas delas foram cortadas. Para a proprietária, ver tudo aquilo foi espantoso.

A teoria da Edileusa sobre a origem do bezerro de duas cabeças é a mesma da médica veterinária Joyce Lumes de Lima. Segundo ela, o mais provável é que houve uma alteração genética no início da formação do feto.