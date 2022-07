Biomédica transforma a vida de seus pacientes: em depoimento, acreano se emociona após procedimentos

Todos os dias recebo várias mensagens de agradecimentos… mensagens… pessoas chorando de tanta felicidade, mensagens de gratidão e mensagens de ajuda, de socorro!!!

É isso que me move, poder ajudar o próximo me faz uma pessoa cada dia melhor. Sei que hoje sou uma ferramenta de Deus, uso minhas mãos para transformar vidas, faço o jogo virar para cada paciente que me procura, resgatando sua autoestima e autoconfiança, como no caso desse paciente que deu seu depoimento. O mesmo não ficava sem blusa de forma alguma, se privava até de momentos de diversão como um simples banho de piscina com amigos.

Fiz neste paciente o procedimento de jato de plasma associado ao eletrocautério, e laser infravermelho, com o objetivo de remover suas cicatrizes.

Quanto aos princípios físicos, o jato de plasma consiste em uma corrente contínua, ou pulsada, de alta intensidade. Com o propósito é formar plasma – gás parcialmente ionizado, o quarto estado da matéria.

Quanto as respostas fisiológicas, busca-se gerar uma lesão tegumentar, e estimular uma cascata de cicatrização tecidual por meio do aumento da proliferação de fibroblastos e da produção de colágeno, levando a uma consequente regeneração tecidual.

INDICAÇÕES

Para definirmos os casos em que o jato de plasma é indicado, é essencial que haja uma compreensão plena a respeito dos efeitos fisiológicos desse recurso. De modo geral, trata-se de um aparelho que promove lesão na pele desidratando a epiderme.

Esse fenômeno é descrito, pela literatura, como um “curativo biológico” que leva a criação de crostas e posterior descamação na região lesionada, possibilitando a formação de um novo tecido no local.

Com base nisso, a principal indicação do uso do jato de plasma é no tratamento de ptose palpebral, já que a lesão promove um estímulo fibroblástico, síntese de colágeno, e elastina.

Por isso, também, o recurso apresenta evidências científicas quando o assunto são discromias, principalmente aquelas relacionadas às manchas e sinais.

O jato de plasma também é indicado para:

• Rugas ou rítides;

• Ceratoses actínicas;

• Verrugas e sinais;

• Cicatrizes de acnes;

• Envelhecimento cutâneo;

• Lesões benignas ( tendo bastante conhecimento ao diagnóstico, para que não haja o risco de aplicar a técnica em lesões malignas)

CONTRAINDICAÇÕES

• Pacientes gestantes;

• Mulheres no período de lactação;

• indivíduos com predisposição a alterações cicatriciais ( queloides, especialmente)

• pacientes que fizeram o uso de isotretinoína nos 6 meses que precedem a aplicação da técnica.

Dra. Kelma Roque

Fala sobre SAÚDE e ESTÉTICA

O seu… mundo!!!

OBS: Felipe é um adolescente lindo… amável que trabalho o dia todo em 3 empregos, formado em letras, professor e que estava entrando em um quadro de depressão por conta de suas cicatrizes agora imagina seu psicológico com o fato de ter marcas em seu corpo!!! Hoje o mesmo se encontra no quadro de felicidade!!! imagem liberada pelo próprio paciente.

Mudar vidas é o meu propósito!!!