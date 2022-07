Bittar anuncia candidatura ao governo ou aliança com MDB nesta quarta-feira

O senador Márcio Bittar (AC), presidente regional do União Brasil, deverá anunciar, nesta quarta-feira (27), o lançamento de sua candidatura ao Governo do Estado nas próximas eleições ou uma composição com o MDB, partido que tem as deputadas federais Mara Rocha e Jéssica Sales como candidatas, respectivamente, ao Governo e ao Senado.

A informação foi dada pelo presidente regional do PL, Édson Siqueira, provavelmente uma das pessoas mais próximas do senador no Acre e que, nesta manhã, esteve na Casa Civil do Governo do Estado apresentando seu pedido de exoneração do cargo de diretor-executivo da Fundação de Cultura “Elias Mansour”.

Assim como Siqueira, outros ocupantes de cargos e confiança indicados pelo senador, como o secretário de Desenvolvimento urbano, Luiz Felipe Aragão, também devem também fazer pedidos de demissão. “Infelizmente, não dá mais para a gente seguir com o governo. A gente reconhece que a situação da pandemia atrapalhou as realizações do atual Governo e era nossa intenção avançar mais em obras de infraestrutura num segundo mandato. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e não dar mais para prosseguir”, disse Siqueira.

Segundo ele, pessoas que ocupam cargos de segundo e terceiro escalão no Governo, ainda que indicadas por Márcio Bittar, se quiserem continuar no Governo e acompanhar o governador Gladson Cameli, não serão incomodadas. Édson Siqueira não soube precisar quantos cargos o senador licenciado detém na administração estadual nesses cargos menores.

O amigo pessoal de Márcio Bittar disse ainda que nas últimas horas o parlamentar vem conversando com vários atores da política local, incluindo o MDB, buscando uma composição com o grupo do deputado federal e da pré-candidata Mara Rocha. “Até o dia 5 de agosto, essas questões estarão resolvidas. O desenrolar dessas coisas começam hoje”, disse Édson Siqueira.

Qualquer que seja a decisão de Márcio Bittar em disputar o Govenro ou de aliar ao MDB, implicará na candidatura do deputado federal Alan Rick na chapa de Gladson Cameli como vice-governaorr. É que Alan Rick é filiado ao União Brasil e a saída de uma aliança com o governador o impediria de formar a chapa.