“O MDB está de braços abertos para receber o senador licenciado Marcio Bittar”. A fala é de uma fonte, que obviamente será preservada, com boa influência dentro do glorioso do dr. Ulysses. Essa fonte não tem nome, mas é segura.

Existe uma ala dentro do partido que ainda acredita numa reviravolta aos 45 do segundo tempo. O que mexeria, inclusive, na atual composição majoritária. Oficialmente, ninguém se pronuncia. MDB diz estar feliz e satisfeito com sua atual composição. Senador Marcio Bittar afirma estar tranquilo e confiando nas palavras e gestos do governador Gladson Cameli.

De uma coisa eu sei: quem achava que o caldeirão da política estava em ebulição há meses atrás, mal poderia imaginar o que estaria por vir.

Gladson Cameli

Solidariedade ao governador Cameli e família pela partida da sua avó, dona Ivanilde. Não faço ideia da dor que os familiares estejam sentindo, mas oro a Deus para que traga paz.

Mailza

Mesmo fora do Acre, a senadora Mailza sempre dá um jeitinho de estar perto dos acreanos. Na quinta-feira (21), usou de recursos tecnológicos para falar com apoiadores do município de Bujari.

Jean e Zilmar

O casal Jean Almeida e Zilmar Rocha organizou uma reunião de amigos para tal, contava com cerca de 200 pessoas e acabou recebendo mais de 300. O casal é uma potência. Jean é o novo secretário-geral do PP acreano, chefe de gabinete de Mailza e Zilmar é uma grande liderança daquele município, com um currículo extenso de contribuição à educação.

Maria das Vitórias

“Espero não decepcionar o Acre, estado que escolhi para viver e morrer”. Da senadora Maria das Vitórias. Sua família tem uma linda história na política e é lindo vê-la em combate.

Sexta-feira

Dia de dois grandes eventos: Petecão no ContilNet e Marcio Bittar no Bar do Vaz, do nosso querido amigo Roberto Vaz. Duas entrevistas que prometem.

Marcelo Vitorino

O excelente Marcelo Vitorino foi meu mentor nas campanhas que trabalhei em 2018. Eu não tenho a menor dúvida de que fará um excelente trabalho junto ao PT acreano nestas eleições. Foi um baita acerto da parte de Jorge Viana.

Quem?

De um lado, dizem que Jorge para Governo está definido e Jenilson vem ao Senado. Eles desmentem do outro. Quem está falando a verdade?

De uma coisa

Só sei de uma coisa: se Jorge vier para o Governo, ficarei 0% surpreso, os prefeitos do partido 50% preocupados e a militância 100% eufórica.

Marcio Bittar

“E se o Marcio fosse anunciado como vice? Não terá nome à sua altura, Eduardo é de sua confiança e vira senador, organiza sua transição com inteligência, contando com apoio do governador, base aliada, bancada e pronto! Fim de papo”. De um amigo articulador político. Confesso que não tinha pensado nisso.

Aleac

Depois de ter Jairo Carvalho com boa votação e sem legenda, o PSD aprendeu a lição e apresenta nestas eleições uma competitiva chapa de estadual.

Republicanos

A chapa mais competitiva à Câmara Federal é a do Republicanos. De longe. A que mais chega perto é a chapa do União Brasil. Eu só queria saber de onde surgem os comentários de que esse partido pode sofrer troca de comando.

Prefeitura

Fiquem de olho no próximo recuo de uma candidatura majoritária. Podemos estar presenciando um movimento que levará uma liderança a disputar uma grande prefeitura daqui dois anos.