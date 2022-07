Blog do Ton: O ‘Efeito Bittar’ na chapa da oposição está cada vez mais escancarado

“A união entre Gladson Cameli e Márcio Bittar fez o Jorge Viana gravar dois programas num só dia, inventar uma pré-candidatura do Marcus Alexandre ao Governo e até o Carioca insinuar que vem coisa boa por aí: Jorge Viana Governador”. O comentário, do ex-secretário-adjunto de Educação e pré-candidato à Aleac, Moisés Diniz, evidencia cada vez mais o que apelidei de ‘Efeito Bittar’.

Todas as vezes que Marcio Bittar (UB-AC) entra em cena, existe uma resposta do PT, majoritariamente através de Jorge Viana. E qual seria o motivo? Para Moisés, e muitos dos líderes que orbitam no grupo governista, a força que essa turma tem unida: bancada federal e estadual, apoio do Governo Federal e prefeituras.

Com a influência de Bittar no Governo Federal, sua afinidade com todos aqueles que não desejam uma volta do PT ao poder, além de conversas com protagonistas destas eleições, como senadora Mailza (PP-AC), Alan Rick (UB-AC) e membros de outros blocos, as possibilidades de vitória, no Governo e no Senado, são reais. E na oposição, quais os efeitos de Bittar? PSB e PT se separam? PSOL mantém candidaturas? Rede continua afastada? O bloco esquerdista vai separado para as urnas? O tempo dirá.

Combustíveis

Finalmente o consumidor sentiu no bolso uma melhora nos preços dos combustíveis. Que a melhora reverbere a outros setores. Antes, a falta de ponte era a culpada.

R$ 2 milhões

É o valor que atuais deputados do PT esperam de fundo para suas campanhas de reeleição. Mulheres podem receber um pouco mais: valores na casa dos 3,1 mi.

Fuzilar

“Como estava a eleição em 2018 quando Bolsonaro defendeu fuzilar petistas” é o título de uma reportagem da Veja. Esse assunto voltou à tona, principalmente porque Bolsonaro falou sobre o episódio.

Sentido figurado

Foi o termo que o presidente usou para falar sobre o episódio. Ele foi questionado após o o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT no Paraná.

Preocupado

Ouvi dizer que tem um político com estrutura em todos os estados do Acre que está preocupado com sua performance nas eleições.

Nada tira

“Nada tira da cabeça do Jorge o Senado, e nada tira da cabeça dos petistas ele indo pro Governo”. Comentário de um revoltado petista.

Quem seria?

Questionado sobre sua preferência para o Senado caso Jorge fosse para o Governo, a resposta veio quase que imediatamente: Marcus Alexandre. “Pode ser o Jenilson também”, completou.

Não está definido

Jéssica Sales tem condições de fazer uma linda campanha com destino ao Senado? Sim. Sua situação está definida? Não. Pelo menos é o que garante uma fonte próxima à família.

Não pode perder

A família Sales não pode perder a cadeira de federal. Esse ponto, aliado à saúde de Jéssica, tem pesado nas decisões que permeiam sobre o destino da família nessas eleições.