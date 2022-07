Blog do Ton: Representando mais de 52% do eleitorado do Acre, mulheres decidirão eleições

52,65%: essa é a fatia do eleitorado acreano composta por mulheres. O dado foi divulgado na sexta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o levantamento, a maioria está situada nas faixas etárias mais jovens.

Nas urnas, as opções estão cada vez mais vastas, apesar de que ainda é apenas o começo. Afinal, as mais de 82 mil eleitoras do Acre fazem toda diferença, desde as cadeiras proporcionais às majoritárias.

Sem alguma liderança que postula cargo ganhar o carisma delas, não tem pra ninguém.

Nome social

O uso do nome social mais que triplicou em quatro anos no Acre. Aumento de 242%.

Oito

É o número de estados onde Bolsonaro lidera nas pesquisas. O Acre é um deles. Ele venceu em 17 nas últimas eleições.

Jabuti

No interior do Acre, uma parlamentar defensora da pátria, da família e de Deus procurou amigos próximos em busca de um jabuti. O objetivo era realizar um ritual de amarração para o casamento permanecer firme e forte.

Sinalização

Também no interior, outra parlamentar procurou autoridades para retirar um semáforo. Tem movido céus e terra. Ela acha que o semáforo atrapalha a cidade.

Pegos no pulo

Dois políticos que ensaiaram uma briga pública foram pegos de surpresa aos afagos em evento no interior do Acre. Foram pegos no pulo.

Deracre

Prestigiei o novo stand do Deracre para a ExpoAcre, que se avizinha. Ficou sensacional. Impressionante o cuidado do diretor-presidente Petrônio Antunes até com esse tipo de detalhe.

JV

Jorge Viana postou foto com Lula e Alckmin, mas continua mantendo suspense sobre o cargo que disputa. Enquanto isso, a chapa da esquerda segue engessada.

Queda nas pesquisas

Acusar Márcia Bittar de ser a responsável por qualquer queda nas pesquisas chega a ser engraçado. O Governo enfrenta desafios delicados. Vamos ser inteligentes.

Federal

Tem alguma coisa acontecendo numa promissora chapa de federal de um grande partido. Estou de olho.