Boliviano é assassinado com vários tiros por motoqueiros em Cobija; carro da vítima é do Brasil

Um boliviano ainda não identificado, que dirigia um veículo com placa brasileira, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, quando transitava por uma Avenida próximo ao estádio de futebol da cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano.

Segundo foi apurado por enquanto pelas autoridades daquela cidade, o crime pode estar ligado diretamente a um conflito entre famílias, sendo descartado qualquer ligação com grupos criminosos.

O nome da vítima ainda não havia sido divulgado. A vítima trafegava em um carro com placa brasileira, modelo Nissan placas NAC1B44, por uma avenida quando dois indivíduos que estavam em uma moto, emparelharam com o carro e logo em seguida, o carona sacou de uma arma e efetuou vários disparos pelos dois lados.

O motorista morreu dentro do carro após ser atingido por várias vezes, inclusive na cabeça. Testemunhas que escutaram os disparos acreditam que tenham sido aproximadamente 10 contra a vítima.

Logo em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. As autoridades policiais chegaram logo em seguida, juntamente com socorristas que nada puderam fazer, constatando a morte do boliviano.

O corpo foi resgatado do local e levado para o necrotério da cidade, onde passaria por exames forenses e em seguida, ser liberado aos familiares. Por enquanto, o crime está sendo investigado como acerto conta envolvendo entre duas famílias.

Mais informações a qualquer momento.