Brad Pitt revela que tem doença rara e incurável; saiba os detalhes

Aos 58 anos, Brad Pitt revelou que possui uma doença rara e incurável: prosopagnosia. Mas antes que você pense que se trata de algo contagioso ou que possa tirar a vida do galã de Hollywood, pode ficar tranquilo, porque essa disfunção não traz prejuízos físicos a ele.

De acordo com um artigo publicado pelo médico Dráuzio Varella em seu próprio site, “quem tem prosopagnosia não é capaz de reconhecer parcial ou totalmente o rosto de conhecidos, mas mantém preservada a capacidade de memorizar seus nomes e demais características individuais”.

A revelação de Pitt foi feita em entrevista à revista GQ, no final de junho, mas somente agora a grande imprensa norte-americana se atentou a esta informação, que ocupa apenas dois parágrafos da longa reportagem feita com o galã. Sinal de que nem mesmo a publicação original deu muita atenção a este desabafo do galã.

No curto trecho do texto assinado pela repórter Ottessa Moshfegh sobre a doença, ele diz que nunca recebeu o diagnóstico médico oficial, mas ele acredita ser acometido por ela por conta de sua extrema dificuldade em reconhecer rostos familiares.

A reportagem diz que Pitt teme que as pessoas o vejam como uma pessoa inacessível, esnobe e até mesmo desinteressada nos outros por conta da doença, que o impede de reconhecer pessoas com quem já teve contato por diversas vezes.

Em 2013, o ex-marido de Angelina Jolie já havia citado o caso em entrevista à Esquire, onde soltou a seguinte frase: “Muitas pessoas me odeiam porque acham que estou desrespeitando-as. De vez em quando, alguém me dá contexto e eu digo: ‘Obrigado por me ajudar’. Mas eu irrito mais pessoas.”