Bragantino x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Além de virem de derrota, os dois times têm a mesma pontuação. O Bragantino é o 12º colocado, com 18 pontos. Na última partida, o Massa Bruta foi derrotado por 4 a 2 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada. Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão, já que antes do jogo contra o Furação o time empatou com o Santos, o Bragantino quer a vitória para encostar no pelotão de cima da tabela.

O Botafogo havia reagido após uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, quando venceu São Paulo e Inter, pelas 12ª e 13ª rodadas, respectivamente. Mas, a partir de então, o time sofreu dois baques: perdeu clássico no Brasileirão sendo dominado pelo Fluminense, que terminou o jogo com 72% de posse de bola, e foi derrotado por 3 a 0 pelo América-MG, pelas oitavas da Copa do Brasil. Agora, o time busca a reabilitação diante do Bragantino.

Transmissão: o SporTV e o Premiere transmitem a partida ao vivo.

Tempo real: o ge acompanha o jogo em tempo real, com vídeos exclusivos – clique aqui.

Prováveis escalações

Bragantino – Técnico: Maurício Barbieri

O Bragantino deve ter ao menos uma mudança em comparação com o time titular da partida contra o Athletico-PR. Terminou o contrato de empréstimo do atacante Jan Hurtado, titular contra o Furacão. Para a vaga dele, Alerrandro é o provável substituto. Nas demais posições, é provável que os titulares do último jogo sejam mantidos.

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro.

Quem está fora: Ytalo (inflamação no calcanhar esquerdo), Emi Martínez (em transição) e Andrés Hurtado (edema na coxa direita).

Pendurados: Alerrandro, Cleiton, Helinho, Léo Realpe e Praxedes.

Botafogo – Técnico: Luís Castro

O treinador português ainda tem a baixa do atacante Erison, que se recupera de uma lombalgia, além de Chay e Carli, suspensos. Por outro lado, vem reforço direto do departamento médico: o meia Lucas Fernandes. Seu último jogo foi contra o Palmeiras, no dia 9 de junho. Depois de tratamento, ele volta a ficar à disposição.

Provável escalação: Gatito Fernández; Kanu, Philipe Sampaio e Victor Cuesta; Saravia, Kayque, Patrick de Paula, Lucas Fernandes e Hugo; Vinícius Lopes e Matheus Nascimento.