Brasil registra primeiros casos de crianças com varíola dos macacos

O Brasil registrou, nesta semana, os três primeiros casos de crianças com varíola dos macacos, a monkeypox, todos na cidade de São Paulo. De acordo com nota da Secretaria de Saúde do município enviada ao GLOBO, os pequenos estão “em monitoramento, sem sinais de agravamento.”

Os casos são confirmados e as crianças passam por acompanhamento da vigilância epidemiológica paulistana. A pasta não informa onde as crianças tiveram contatos com a infecção.

Os primeiros casos de monkeypox em crianças ocorreram nos Estados Unidos e na Holanda. A chegada do vírus em crianças é acompanhada com apreensão por especialistas, pois as meninas e meninos são considerados pacientes de risco para agravamento da doença, considerando relatos anteriores ao atual surto.