Brasil vence a Tailândia e tem semana perfeita na Liga das Nações

A terceira e última etapa regular da Liga foi de quatro vitórias em quatro jogos para o Brasil. Na cidade europeia, além de escalar na tabela de classificação, o elenco enfrentou situações importantes de jogo para um time em formação (tendo de reagir a placares adversos e lidar com dificuldades táticas) e conseguiu testar combinações.

Zé Roberto apresentou novas formações já pensando nas finais e, provavelmente, nas escolhas que terá de fazer para o Campeonato Mundial, que será disputado a partir de 23 de setembro, na Holanda e na Polônia. Jogadoras como a líbero Nathinha e a oposta Lorrayna, que não tinham tido oportunidade de jogo nas etapas anteriores, entraram em quadra em disputaram partidas inteiras. Outras mostraram muita evolução, como a central Julia Kudiess.

No alto da tabela de classificação, o Brasil aguarda o término da terceira semana para saber sua real posição entre as 8 seleções que avançam à etapa decisiva e conhecer o adversário das quartas de final. Pela primeira vez, a Liga das Nações terá a fase final com jogos eliminatórios. A Turquia vai receber a fase decisiva e tem como benefício a garantia da classificação.

Se no fim da terceira etapa, a Turquia estiver fora da zona de classificação, ou seja, entre as 8 melhores seleções da competição, ela vai às finais na 8ª posição. Mas caso esteja entre as 8 equipes após os jogos regulares, ela pula para a primeira posição e vira cabeça de chave, empurrando as demais seleções.

O Brasil finalizou a participação na fase regular da Liga das Nações com 10 vitórias e 2 derrotas, somando 29 pontos. Agora, ocupa a segunda posição na tabela, atrás apenas dos Estados Unidos. Se o segundo lugar se sustentar, e a Turquia for cabeça de chave, o Brasil vira o terceiro colocado e pega a China na próxima fase. Caso fique em terceiro, também com as turcas em primeiro, a seleção vai para a quarta posição e enfrenta a Itália. As finais serão disputadas em Ancara, de 13 a 17 de julho. O sportv2 vai transmitir todos os jogos. O jogo

Zé Roberto iniciou a partida contra a Tailândia com a levantadora Macris, as centrais Carol e Julia Kudiess, as ponteiras Gabi e Julia Bergman, a oposta Kisy e a líbero Nathinha. E logo no primeiro ponto, um susto! Carol se chocou com Julia Bergman e saiu de quadra sentindo dores no ombro direito e no pescoço. Ela foi prontamente atendida e retornou ao jogo, fazendo um ponto de bloqueio para deixar claro a todos que estava tudo bem. O Brasil dominou o primeiro set com muita tranquilidade, tendo em Nathinha uma segurança na defesa. Julia Bergman foi o destaque no ataque. Brasil 25 a 18.