Brasileiro condenado por tráfico de drogas na Bolívia foragido é recapturado em Cobija

Segundo autoridades bolivianas, Andrei pertence ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e tem uma pena de 8 anos pelo crime de substâncias controladas, segundo o ministro do Governo, Eduardo del Castillo.

Nesta quinta-feira, a polícia boliviana recapturou Andrei Carlos Da Silva Paes, cidadão brasileiro, que fugiu do Centro Penitenciário Villa Busch, em Pando, no governo de 2020.

“Anunciamos ao povo boliviano e brasileiro a recaptura do senhor Andrei Carlos Da Silva Paes, que fugiu do Centro Penitenciário Villa Busch em Pando no governo de 2020”, escreveu em suas redes sociais.

De acordo com Del Castillo, após a recaptura de Andrei, ele deve cumprir sua pena na prisão de Beni, da qual escapou.

“Esse homem pertence ao Comando da Capital do PCC e tem pena de 8 anos pelo crime de substâncias controladas. Agora ele deve cumprir sua pena neste centro penitenciário”, disse ele.