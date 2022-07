Briga entre homens em Motel quase termina em morte em Rio Branco

Antônio José Moreira de Souza, 39 anos, foi ferido com dois golpes de gargalo de garrafa, na madrugada deste domingo (3). O fato aconteceu dentro de um motel localizado na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Antônio chegou no motel em uma motocicleta modelo Fan de cor prata, com outro homem na garupa e entrou no apartamento. Minutos depois, Antônio saiu, mas voltou na companhia de mais dois homens em uma outra motocicleta. Em seguida, ouve uma gritaria e pancadaria dentro do quarto e Antônio saiu do motel e correu pelas ruas do bairro, enquanto os outros três que estavam no local também sairam deixando a motocicleta da vítima no local.

A Polícia Militar foi acionada e também esteve no local para fazer o levantamento das informações. Quando realizava ronda nas proximidades, o Copom foi acionado para comunicar que havia um homem ferido na rua Jerusalém, bem próximo ao motel onde a confusão aconteceu. Rapidamente os PMs se deslocaram ao local e, chegando lá, constataram que realmente se tratava de Antônio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Antônio José, que teve que ser suturado na hora, para conter o forte sangramento ativo, e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. A vítima teve dois golpes de gargalo de garrafa nas nádegas e outro nas costas.

Ao ser perguntado sobre qual o motivo daquela agressão, Antônio José disse que não queria falar sobre a motivação. Os militares informaram a familiares da vítima que eles fossem buscar a motocicleta que ainda estava no motel, como também ressarcir os danos causados ao estabelecimento comercial.

Nessa ocorrência, os investigadores da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC) não foram comunicados sobre o crime.