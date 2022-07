Bruna Gomes revela ter feito xixi na calça durante BBB de Portugal

A influenciadora Bruna Gomes participou do podcast PodDelas e recordou um momento inusitado que viveu durante o Big Brother Famosos, da TVI, versão portuguesa do BBB. O programa foi realizado no primeiro semestre de 2022 e ela contou que fez xixi na calça durante uma prova do reality show.

“Sabe aquele jumping de academia? Se você está pulando lá e está com a bexiga meio cheia, o xixi vem com Deus. Era uma prova em que você tinha que ficar pulando naquilo até o som da pipoca parar de estourar. Fiquei lá pulando e comecei a falar: ‘pelo amor de Deus, acaba [o som] que eu vou fazer xixi na calça!’. Aí não aguentei”, afirmou.

Em seguida, Bruna Gomes afirmou que ficou constrangida com a situação. “Tentei prender com todas as forças do mundo, [porque] tinha que continuar a pular, senão ia perder a prova. [Mas] veio o xixi, não deu. Molhou tudo! Foi triste… cara, que vergonha!”, recordou.