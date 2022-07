Bruno humilha Marrone, arranca ele do armário ao vivo e assume tudo: “Veste uma saia”

A banda Bruno e Marrone é um enorme sucesso da música sertaneja no Brasil, porém ao longo do tempo, os cantores se observaram em meio à controvérsias e acumulando várias discussões no meio musical. Porém, ninguém esperava que entre eles brigassem feio.

Todavia, no auge da pandemia, o público percebeu através de lives ao vivo que o vocalista bebia demais e acabava ultrapassando no ponto em suas brincadeiras.

Bruno chegou a ‘ironizar’ sobre a sexualidade de Marrone, que é injustiçado nas gravações segundo Eduardo Costa, em uma das apresentações. Na ocasião, os dois estavam cantando em um evento junto de Gusttavo Lima. Na época, o artista tinha acabado de revelar o término de seu relacionamento com Andressa Suita. Todavia, vale dizer, no começo deste ano, o casal voltou.

Naquela ocasião, o colega de Bruno, que foi padrinho do casamento, resolveu aconselhar Gusttavo Lima sobre o término. Todavia Bruno se envolveu declarando que o parceiro não tinha moral para dizer do tema, pois deveria se assumir. “Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”, declarou Bruno, já bastante alterado.

Ele detonou Marrone ao vivo e disparou: Você tem que casar logo com um travesti”. Especialmente irritado com a fala do colega, Marrone então disse para o outro se vestir de mulher. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”, declarou o cantor, visivelmente incomodado. Gusttavo Lima estava no meio da saia justa da dupla e sem saber como reagir.

Dupla Bruno e Marrone está abalada

Vale dizer que os dois aparecem bastante na mídia e diversos boatos rondam o grupo, inclusive o fim da parceria musical deles, isso porque, o vocalista tem mania de menosprezar seu colega em público, principalmente quando toma umas durante os shows.

Bruno humilhou seu colega e o desrespeitou na cara de milhões de admiradores, no decorrer das lives feitas no período da quarentena do coronavírus. Apesar do desentendimento visto pelos fãs, eles negam que acabarão com a banda.