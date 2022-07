Cachorro ‘se rende’ com presos em ação que apreendeu 1 tonelada de maconha

Um cachorro “se rendeu” junto com três suspeitos presos durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana (SP) na tarde desta quinta-feira (28). O trio foi detido com um carregamento de 1,1 tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia (SP).