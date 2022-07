Caixa autoriza saque de valores esquecidos; descubra se você tem direito

A Caixa Econômica Federal informou que milhões de brasileiros podem sacar recursos destinados aos trabalhadores. Os valores são referentes a liberações anteriores do PIS/PASEP e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Todos os calendários foram finalizados, mas os recursos ainda estão disponíveis para saque. Cada um deles possui regras e exigências específicas, e você vai conhecê-las a seguir.

FGTS extraordinário

A rodada do saque extraordinário iniciada em abril deste ano está disponível para cerca de 42 milhões de trabalhadores. Para participar, basta ter saldo nas contas ativas (emprego atual) ou inativas (empregos antigos) do FGTS.

A Caixa já depositou todos valores em uma conta poupança digital criada automaticamente no aplicativo Caixa Tem. Não é preciso fazer nenhuma solicitação prévia, basta acessar a ferramenta para movimentar o dinheiro.

Cada brasileiro com saldo nas contas vinculadas tem a oportunidade de sacar até R$ 1 mil, mas essa é opção facultativa, ou seja, ninguém é obrigado a participar. O prazo para resgate vai até o dia 29 de dezembro.

Abono PIS/Pasep

Mais de 480 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial PIS/Pasep com ano-base 2020, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência. Outras milhares de pessoas também deixaram de resgatar o benefício com ano-base 2019.

Para ter acesso aos recursos referentes a 2020, cujos pagamento foram encerrados em março, o interessado só precisa entrar em contato com o banco pagador. Os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil, enquanto os funcionários da iniciativa privada recebem pela Caixa.

Já o abono com ano-base 2019 depende de um pedido de reemissão do crédito. A solicitação pode ser feita em uma unidade regional da Superintendência do Ministério do Trabalho, ou pelo e-mail para [email protected] (substituído as letras “uf” pela sigla do estado onde vive).