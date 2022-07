Caminhoneiro tem convulsão e bate em 6 veículos; casal morre

O acidente ocorreu entre as cidades de Ivinhema e Nova Andradina na BR-376, a cerca de 272 km de Campo Grande. Antes do acidente fatal, o motorista, de 35 anos, teria atingido outros 5 veículos e somente parou após a carreta bitrem, carregada de soja, tombar.

De acordo com a polícia, o caminhoneiro também teria violado um regulamento do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ao dirigir o veículo de nove eixos após às 18h. O homem afirmou não estar sob efeito de drogas ou álcool e, ao ser submetido ao teste do bafômetro, teve o resultado negativado.