Câncer: 5 sinais do corpo que devem ser investigados com urgência

O médico Wesley Pereira Andrade, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), destaca a importância de as pessoas estarem atentas para alterações no aspecto e funcionamento do corpo.

“O organismo dá sinais que devem ser encarados objetivamente, são bastante específicos e, ao percebê-los, é necessário buscar a ajuda de um profissional de saúde”, afirma o especialista.

A percepção do paciente sobre si e a capacidade de identificar essas mudanças são aliados para a rapidez do diagnóstico. Segundo o especialista, há cinco sinais do corpo que não devem ser desprezados e justificam uma investigação mais detalhada para descartar ou confirmar um câncer.

Saiba quais são os 5 sinais listados pelo oncologista que não devem ser negligenciados:

1- Sangramento nas fezes

“Este pode ser um importante sinal de câncer da região do intestino ou do reto, fundamentalmente quando for persistente e repetitivo. Em caso de aparecimento, é necessário buscar um médico. A recomendação atual é que pessoas acima de 45 anos façam a colonoscopia como método de rastreamento”, afirma o médico.