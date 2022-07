Câncer da próstata? Fique atento a estes sinais (aparentemente inocentes)

Todos os anos surgem milhares de novos casos de câncer de próstata e projeções para os próximos anos indicam que estes números irão aumentar de forma assustadora.

Este câncer é, atualmente, o mais frequente no homem. A próstata é uma glândula com uma dimensão semelhante à de uma noz e que se situa na pélvis, abaixo da bexiga, na frente do reto e atrás da base do pênis, e que envolve a uretra, o tubo que conduz a urina e o sêmen do interior até ao exterior do pênis. Em conjunto com as vesículas seminais, a próstata é o órgão responsável por produzir o sêmen.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita, ainda assim, que é possível evitar a morte de sete milhões de pessoas até 2030, através da eliminação ou diminuição da exposição a determinados fatores de risco. A OMS estima que entre metade e um terço de todos os tipos de câncer podem ser prevenidos.

“Deixar de fumar, praticar exercício físico, manter uma alimentação saudável e evitar a obesidade, são conselhos que todos devemos ter presentes, conhecendo o enorme impacto que estes e outros comportamentos podem ter na nossa saúde”, afirma o urologista José Sanches Magalhães, do Instituto Português Oncologia do Porto, em comunicado. Estes são “contributos para a prevenção de uma multiplicidade de doenças”, entre as quais o câncer de próstata”, explica.

Tendo isso em mente, veja abaixo 10 sintomas a deve esta atento:

1- Espessamento, massa ou uma elevação na mama ou em qualquer outra parte do corpo;

2- Aparecimento de um sinal novo ou alteração num sinal já existente;

3- Ferida que não cicatriza;

4- Rouquidão ou tosse que não desaparece;

5- Alterações relevantes na rotina intestinal ou da bexiga;

6- Desconforto depois de comer;

7- Dificuldade em engolir;

8- Aumento ou perda de peso sem motivo aparente;

9- Hemorragia ou qualquer secreção anormal;

10- Sensação de fraqueza ou extremo cansaço.